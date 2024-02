Ruotsin Nato-jäsenyys jumissa edelleen – Unkarin valtapuolue ei osallistunut parlamentin ylimääräiseen istuntoon

Parlamentin ylimääräinen istunto oli opposition koollekutsuma. Fideszin kantana on ollut, että Ruotsin Nato-jäsenyydestä voidaan hyvin päättää vasta, kun istuntokausi normaalisti alkaa 26. helmikuuta.

Unkarin pääministeri Viktor Orban on kutsunut ruotsalaiskollegansa Ulf Kristerssonin Budapestiin. Kristersson on hyväksynyt kutsun, mutta on todennut, ettei aio keskustella mistään vaatimuksista, joita Unkari mahdollisesti esittää jäsenyyden hyväksymiseksi.