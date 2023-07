Unkari äänestää Ruotsin Nato-jäsenyydestä maanantaina

Unkarin parlamentin on määrä äänestää Ruotsin Nato-jäsenyydestä maanantaina, ilmenee parlamentin päiväjärjestyksestä. Asiasta kertoi ruotsalainen uutispalvelu Omni.



Ratifioinnin on pyytänyt käsittelyyn parlamentin puhemies Laszlo Kövér. Keskustelulle on varattu 80 minuuttia ennen äänestystä.



Unkari ilmoitti heinäkuun alussa Vilnassa pidetyn Nato-huippukokouksen jälkeen olevansa valmis hyväksymään Ruotsin Nato-jäsenyyden. Ruotsin Nato-jäsenyys pitää Unkarin jälkeen ratifioida myös Turkissa, mutta Turkin vahvistusta saadaan vielä odottaa.



Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti Nato-huippukokouksen päätteeksi, että ratifiointi olisi mahdollinen vasta kesän istuntotauon päätyttyä.