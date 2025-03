UMK:ssakin ihastuttanut Riitta Pukari nähtiin Putouksen finaalissa

Jenni Poikeluksen rakastettu hahmo tekee paluun Putouksen finaalijaksossa.

Putous-kausi on edennyt finaalijaksoonsa. Kauden viimeisenä tet-harjoittelijana nähdään radiojuontaja Jenni Poikelus. Poikelus toi jaksoon ihastusta herättäneen hahmonsa Riitta Pukarin.

Riitta Pukari nähtiin muun muassa Uuden Musiikin Kilpailun -väliaikanumerossa. UMK:ssa hän esitti hilpeyttä herättäneen kappaleensa Nyt Riittaa.

Riitta-hahmo syntyi ideasta tehdä vaalimainosparodia. Hahmon tapana on luetella viljellä sloganeita, jotka eivät liity mihinkään "oikeisiin asioihin". Illan Putous-jakson viikkokatsauksessa Riitta Pukari kommentoi Yhdysvaltojen johdon viestiskandaalia. Myös hänelle on sattunut vahinko, kun hän on vahingossa lisännyt Tuijan vesijumppaleidien viestiryhmään.

Riittaa muistutetaan siitä, että puheenaiheena on se, että Yhdysvaltain korkeimman johdon viestiryhmässä haukutaan muun muassa Eurooppaa.

– Siellä ryhmässä haukutaan Tuijaa ja nyt Tuija näkee ne viestit, eihän siinä ole mitään järkeä. Voitko nyt poika näyttää, mitä pitää painaa, Riitta sanoo viikkokatsauksen juontaja Ville Mikkoselle.

Katso koko Riitta Pukarin esiintyminen videolta ylhäällä.