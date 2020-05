Ulkoministeriltä bikiniviesti: Heinäkuun alussa Espanjaan voi matkustaa ilman jäämistä viikkojen karanteeniin – "Pahin on takana"

– Pahin on takana, twiittasi maan ulkoministeri Arancha González. Viestiä oli täydennetty bikini-, aurinkolasi- ja matkalaukkuemojeilla.

Nykyisten rajoitusten mukaan kahden viikon rajoitus on voimassa Espanjan lisäksi myös muun muassa Suomessa.

Espanja on yksi eniten koronaviruksesta kärsineistä maista. Se sulki rajansa ja rantansa maaliskuussa, mutta on sittemmin lieventänyt rajoituksia, kun uusien tartuntojen määrä on laskenut selvästi.