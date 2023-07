Ulkoministeri Valtonen: Ruotsin ja Irakin välinen tilanne huolestuttava, Suomen lähetystöön ei kohdistu uhkaa

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, että Suomen suurlähetystöön Bagdadissa kohdistuisi minkäänlaista uhkaa.



Valtonen totesi, että Suomi on tehnyt Ruotsin kanssa läheistä yhteistyötä Bagdadissa, mutta Suomen ja Irakin väliset suhteet ovat täysin erilliset Irakin ja Ruotsin välisistä suhteista ja kiistoista. Valtonen piti kuitenkin Ruotsin ja Irakin välisten suhteiden heikentymistä huolestuttavana.



Koraanin käsitteleminen ruotsalaisissa mielenosoituksissa on aiheuttanut Ruotsin ja Irakin välien heikentymistä. Muun muassa ruotsalainen uutistoimisto TT ja uutistoimisto AFP ovat kertoneet, että Irak on määrännyt Ruotsin suurlähettilään poistumaan maasta.