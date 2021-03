Ulkomailta kasveja tilaavaa harrastajaa voi odottaa paperisota: "Tulee varmaan jonkin verran virallisten teiden ohi"

Jos intohimoinen viherkasviharrastaja ei tyydy Suomesta tai EU:sta löytyviin kasveihin, hänellä on edessään paperisota. EU:n ulkopuolelta tuotavasta viherkasvista vaaditaan kasvinterveystodistus.

Se on kasvin tuontimaan kasvinterveysviranomaisen todistus siitä, että kasvi ei kanna tauteja tai tuholaisia. Suomessa kasvinterveysviranomainen on Ruokavirasto. Asiakirja on yleensä maksullinen.