Ulkomaantoimittajat kuvasivat tulvia Kiinassa, kun vihamielinen joukko ympäröi heidät – toimittajat maassa vihamielisen kampanjan kohteena

Myös muita toimittajia vastaan on hyökätty, erityisesti BBC:n toimittajia kohtaan. Asiasta kertoo The Guardian .

Su kertoi toimittajien olleen alueella, jossa kauppiaat olivat menettäneet koko omaisuutensa ja he olivat ”ahdistuneita hallituksen riittämättömästä avusta.”

– Meitä ympäröinyt joukko vaikutti kuitenkin hyvin vihaiselta, ja he halusivat ulkomaalaisten vain lähtevän pois.

– En tiennyt heidän olevan Brantin perään. Kiinassa on häikäilemätön kampanja BBC:n uutisia vastaan maan kansallisissa piireissä ja valtion mediassa, Beolinger sanoi.

Kiinan tulvien virallinen kuolinluku on noussut ainakin 69:ään uhriin. Kiinalainen media, joka on tiukasti kommunistisen puolueen valvonnassa, on keskittynyt uutisoimaan tuhoista yleisellä tasolla.