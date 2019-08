Ukrainan pääministeriksi nousee nuori asianajaja – lupasi ensi töikseen lopettaa korruption maassa: "Uusi hallitus ei varasta"

Nuori asianajaja on varsin tuntematon, ja hän on antanut vain muutamia haastatteluja. Presidentin kanslian lähde kertoi uutistoimisto AFP:lle, että uusi pääministeri tekee työnsä mieluiten hiljaisesti.

Gontsharukin ehdokkuus hyväksyttiin varsin nopeasti parlamentissa. Zelenskyin uudella Kansan palvelija -puolueella on ollut enemmistö parlamentissa viime kuun vaalien jälkeen.

Gontsharuk on opiskellut lakia ja julkishallintoa. Hän oli mukana perustamassa asianajoyritystä 24-vuotiaana, ja häntä on pidetty liberaalien talousuudistusten tukijana.

Ennen kuin hän päätyi töihin Zelenskyin hallintoon, hän ehti johtaa useita vuosia EU-rahoitteista voittoa tavoittelematonta järjestöä. Järjestön tavoitteena on ollut yritysilmapiirin parantaminen Ukrainassa.

Presidentti tarjoaa tuoreita kasvoja politiikkaan

Verrattain tuntemattoman juristin nimitys maan pääministeriksi on linjassa Zelenskyin aiempien lupausten kanssa. Hän on vannonut tuovansa tuoreita kasvoja maan politiikkaan ja ravistelevansa lamaantunutta poliittista järjestelmää.

Analyytikoiden mukaan on hyvin epätodennäköistä, että Gontsharukin olisi mahdollista ohjata maan politiikkaa kummemmin. Hänen uskotaan sen sijaan toimivan presidentin varjossa.

AFP kertoo uuden pääministerin kanssa aiemmin työskennelleen korkea-arvoisen lähteen kertoneen, että Gontsharukilla on hyvin rakentunut näkemys. Lähteen mukaan hän on myös taitava asettamaan sellaisia prioriteetteja, jotka tuottavat tulosta.

Hänestä tulee pääministeri tilanteessa, jossa maan talous on lamaantunut ja maa käy sotaa Venäjän tukemien separatistien kanssa.

– Meillä on yli 10 miljoonaa ihmistä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolelle, Gontsharuk kertoi parlamentissa.

– Meillä on sota idässä ja kaiken tämän lisäksi meillä on korruptiota. Meidän täytyy pysäyttää se ja niin me myös teemme. Uusi hallitus ei varasta, hän julisti.