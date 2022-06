Ukrainan maailmanmestari suuntasi taistelukentältä harjoitusleirille

Nyt Pidrutshnyi on kuitenkin Ukrainan nuoriso- ja urheiluministeriön tukemana saanut vapautuksen armeijasta ja liittynyt maajoukkueen harjoitusleirille.

Ukrainan A-maajoukkueessa on nyt täydet kuusi miesurheilijaa, kun taas naisurheilijoita maajoukkueen vahvuudessa on kolme. Meneillään olevan harjoitusleirin on määrä jatkua tulevaan keskiviikkoon, 15. kesäkuuta, saakka.