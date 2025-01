Ukko-Pekka Luukkosella uskomaton tilasto – Laine edelleen sivussa

Jääkiekon NHL:ssä Buffalo Sabres voitti Washington Capitalsin 4–3 voittomaalikilpailun päätteeksi. Sabresin maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen torjui voiton, mutta joutui antautumaan kolmesti. Erityisesti Washingtonin Tom Wilsonin maalit nousivat esiin, sillä kanadalaisen ja Luukkosen väliset tilastot ovat lähes uskomatonta luettavaa.

Luukkonen torjui ottelussa 25 laukausta. Kaksi ensimmäistä maalia ampui Wilson.

Wilsonin ja Luukkosen välillä on suomalaisen kannalta lohduton tilasto. Kanadalaishyökkääjä on paukuttanut suomalaista vastaan maaleja uskomattomalla tehokkuudella. Wilsonin iskemä 2–2-maali oli kuudes, jonka hän on tehnyt Luukkosen selän taakse. Laukauksia kanadalaishyökkääjä oli siihen mennessä paukuttanut Luukkosta kohti urallaan vain seitsemän. Wilsonin laukausten onnistumisprosentti oli siinä vaiheessa Luukkosta vastaan järisyttävät 86 prosenttia. Luukkosen torjuntaprosentti 2–2-tilanteessa Wilsonia vastaan oli vain 14 prosenttia. Myöhemmin ottelussa Luukkonen kaunisteli umpisurkeaa Wilson-tilastoaan kahdella torjunnalla. Nyt hän on torjunut Wilsonin laukomista laukauksista uransa aikana kolme kappaletta.

Ottelu ratkesi rangaistuslaukauksissa, ja ratkaisevassa yrityksessä onnistui Buffalon JJ Peterka, joka teki varsinaisella peliajalla tehot 1+1.

Buffalon takalinjoilla pelasi puolustaja Henri Jokiharju, joka oli ollut katsomossa edelliset kuusi ottelua. Jokiharju pelasi ottelussa vajaat 12 minuuttia ja jäi pisteittä. Suomalaispuolustaja oli myös kauden alkupuolella useamman ottelun katsomossa.

Laine edelleen sivussa

Jääkiekon NHL:ssä Montreal Canadiens voitti Vancouver Canucksin, kun se otti 5–4-voiton Nick Suzukin jatkoaikamaalilla. Patrik Laine oli edelleen sivussa Montrealin kokoonpanosta.

Suzuki teki ottelussa tehot 1+2, kuten myös Montrealin puolustaja Lane Hutson.

Montrealin Joel Armia syötti Kaiden Guhlen tekemän maalin. Montrealin toinen suomalaispelaaja Patrik Laine oli sivussa sairastumisen vuoksi. Laine oli nyt kolmannen peräkkäisen ottelun poissa.

Vancouverin maalivahtina pelasi Kevin Lankinen, joka torjui ottelussa 19 laukausta.

Vancouverin ykkösnimi oli hyökkääjä J.T. Miller, joka oli mukana kaikissa joukkueensa neljässä maalissa tehopistein 2+2.

AHL-joukkue Abbotsford Canucksista tähän otteluun nostettu suomalaistaustainen hyökkääjä Jonathan Lekkerimäki teki Vancouverille pisteet 1+1.