Ujo opiskelija ei saanut vastakaikua romanttisille tunteilleen – ampui naista ja puri palasia suoraan pakarasta, haaveilee jo seuraavasta murhasta

Eräs äärimmäinen tabu on ihmissyönti, jonka historiasta on nyt kirjoitettu ensimmäinen suomalainen asiateos. Artemis Kelosaaren kirjoittama Kannibaalikirja – Kirjoituksia ihmissyönnin historiasta etsii vastausta kysymykseen, mikä on saanut ihmiset syömään toisia ihmisiä.