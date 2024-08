Uhkina rahanpesu ja ihmiskauppa – eettinen valvoja haluaa urheilupetoksen rikoslakiin

– Jos toinen joukkue on vahva ennakkosuosikki, sovitaan tappio ja lyödään vetoa toisen puolesta. Rikollisjärjestöt ottavat seuroja haltuunsa ja pystyvät manipuloimaan otteluita. Kilpailumanipulaatio on rahan varastamista normaaleilta vedonlyöjiltä ja rahapeliyhtiöiltä, sanoo SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson MTV Uutisille.



SUEKin mukaan erityisen riskialttiita urheilumanipulaatiolle ovat Veikkausliigan ulkopuoliset alemmat sarjatasot. Uhkina ovat rahanpesu ja jopa ihmiskauppa, kun hyväuskoisia pelaajia ostetaan länsimaihin.



– Heille luvataan hyvät sopimukset ja palkanmaksu, mutta ne eivät toteudu. Urheilijat ovat haavoittuvassa asemassa ja helppoja manipuloijien käsikassaroita. Kaikki on mahdollista Suomessa ja pienimuotoisesti tätä mahdollisesti Suomessakin tapahtuu.