Tyylikkäästi pukeutuneet aseistetut ryöstäjät yrittivät ryöstää jalokiviä taidemessuilla Hollannissa

Neljä tyylikkäästi pukeutunutta ryöstäjää oli alkanut uhkailla aseilla ihmisiä, jonka jälkeen he rikkoivat näyttelyvitriinejä vasaroin. Hollannin poliisi kertoo pidättäneensä kaksi epäiltyä ja etsivänsä muita epäiltyjä.

The European Fine Art Fair, eli Tefaf, on yksi Euroopan suurimmista taidemessuista ja siellä on vuosittain kymmeniä tuhansia näyttelyvieraita. Messut järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa koronapandemian alkamisen jälkeen.