Tytti Yli-Viikari ja syyttäjä tyytymättömiä käräjäoikeuden tuomioon – juttu voi jatkua hovioikeudessa

Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto on tyytymätön ratkaisuun.

Tyytymättömyys on ilmoitettava viikon kuluessa tuomiosta. Sen myötä on mahdollisuus valittaa hovioikeuteen. Eli juttu jatkunee hovissa, joskaan se ei ole varmaa. Osapuolilla on nyt vajaa kuukausi aikaa tehdä valitus hovioikeudelle.