Tyson Fury poistui kehästä oudolla tavalla – jättiottelun jälkeen kulisseissa puhkesi erikoinen näytelmä

Ukrainalainen Oleksandr Usyk iski voittoon brittiläisestä Tyson Furysta raskaansarjan MM-ottelussa varhain Suomen aikaa sunnuntaiaamuna Saudi-Arabian Riadissa. Tappion kärsineeltä Furylta nähtiin taiston tauottua paljon puhuttanut reaktio.

Kaikki kolme tuomaria jakoivat pisteet Usykin eduksi 116–112.

Ottelun jälkeen nähtiin erikoinen välikohtaus, kun Fury poistui kehästä lähes välittömästi samalla kun Usyk vasta antoi ensimmäisiä kommentteja.

Pukusuojaan painellut Fury kohtasi matkalla entisen nyrkkeilyvalmentajan Ben Davisonin ja tiedusteli suorilta tämän näkemystä äskettäin nähdystä.

– Mitä ajattelet? Nyt rehellisesti, Furyn kuultiin tivaavan.

– Mielestäni se oli äärimmäisen tiukka ottelu. Luulin sinun voittavan sen, jos olen rehellinen, Davison vastasi Sportbible-sivuston mukaan.

Tuomarien päätöksestä silminnähden tulistunut Fury ei tyytynyt jälkipuinnissa vähään.

– Vannon Jumalan nimeen, luulin voittaneeni ainakin kolme erää.

Oleksandr Usyk kiitollisena voiton jälkeen.

Samaan aikaan kehässä Furyn promoottori Frank Warren otti vastuun haastatteluvelvoitteista ja puhisi niin ikään tyytymättömyyttään.

Warren esitteli urheilutoimittaja Ade Oladipolle paperia, joka vaikutti viittaavan ottelun erien pisteytykseen.

– Tämä on hullua. Oliko sinulla hänet voittamaan vain neljä erää kahdeksasta? Warren kyseli Oladipon näkemystä.

– Tämä on todella rajua. Ihan pähkähullua. En ymmärrä tulosta. Mutta se on mitä se on. Katsomme, mitä tulevaisuudessa tapahtuu Tysonin kanssa.

Hetkeä myöhemmin TNT:n toimittajan Jaydee Dyerin nähtiin keskustelevan Warrenin kanssa kehän ulkopuolella jälkimmäisen syynätessä tuloskortteja.

– Tyson on mykistynyt. He antoivat hänelle neljä erää 12:sta, se on mahdotonta.

Kaksikon revanssista muodostui Tyson Furylle katkera pettymys.

Usykin nimissä on nyt 12 peräkkäistä MM-ottelun voittoa kahdessa eri painoluokassa. Voitoista seitsemän on tullut painoluokkaa alemmassa ja viisi raskaimmassa sarjassa.

– Olen ollut mukana pitkään ja tiedän, että olen puolueellinen, mutta yksi tuomareista ei antanut hänelle erääkään kuudennesta eteenpäin. Katso! Ei erääkään. Kuinka näin voi olla? Se on mahdotonta, Warren taivasteli.

– Oscar de la Hoyan papereissa Fury voitti kolme erää neljästä. Ja hän on puolueeton, Warren viittasi eturivistä ottelua seuranneeseen lajilegendaan.

Toisaalla De La Hoya piti Usykia kuitenkin oikeutettuna voittajana.

– Mielestäni Usyk ratkaisi ottelun sen jälkimmäisellä puoliskolla. Hän tuli toiseen puolikkaaseen vahvana. En nähnyt Tysonin hyödyntävän etukäden suoraa montaakaan kertaa tai käyttävän etäisyyttään. Näimme tuloksen ja Usyk ansaitsi sen.

Kaksikko kohtasi myös viime toukokuussa, jolloin Usyk voitti ottelun hajaäänituomiolla. Ukrainalaisen seuraava haaste saattaa olla brittiläinen Daniel Dubois, joka ilmaantui ottelun jälkeen haastamaan illan voittajan.