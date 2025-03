Työuraeläke on harvojen herkkua: Hakemus tyrmätään usein

Työuraeläke on monelle vieras eläkemuoto. Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan se täyttää tarkoituksensa erityiseläkkeenä, mutta sitä käyttävät vain harvat.

Työuraeläkkeelle on mahdollista siirtyä 63-vuotiaana, jos takana on pitkä ura raskaassa työssä ja työkyky on heikentynyt. Työuraeläkkeelle siirrytään yleensä miesvaltaisista teollisuustöistä.

Tiukkojen kriteerien takia moni hakemus hylätään. Asiantuntijat ennustavat kuitenkin työuraeläkkeen käytölle maltillista kasvua vanhuuseläkeiän nousun myötä.