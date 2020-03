Tympeä sadekeli väistyy – Pekka Pouta lupaa aurinkoa viikonlopuksi pohjoiseen

–Viikonloppu on lauha, mutta jos on selkeää, yöllä kylmenee. Päivisin on vain pikkupakkasta, Pekka Pouta ennustaa.



Ihan kaikkialla Suomessa ei kuitenkaan täydestä auringonpaisteesta päästä nauttimaan. Etelä- ja keskiosaa maata peittää sumupilvi ja pieni sadealue havittelee etelärannikkoa.



– Jotain ikävää sieltä taivaalta tulee, mutta ei paljon, Pouta lohduttaa etelän asukkaita.



Sunnuntain sää jatkuu samantapaisena. Etelässä on harmaata, muttei sateita. Lapissa selkeä sää jatkuu.



Poudan mukaan säässä on havaittavissa kevään merkkejä. Ensi viikolla saattaa olla luvassa runsaasti sateita.



Katso koko sääennuste MTV Uutiset Livestä ylläolevalta videolta!