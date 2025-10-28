Jämijärvellä yhden ihmisen kuolemaan ja yhden vakavaan loukkaantumiseen johtaneen lento-onnettomuuden tutkinta on valmistunut, tiedottaa poliisi.

Poliisin tutkinnassa ei käynyt ilmi yhtä yksittäistä syytä, josta kaksipaikkaisen moottoroidun liitimen maahansyöksy Jämijärvellä 17. heinäkuuta johtui.

Onnettomuudessa kuoli välittömästi noin 60-vuotias ilma-alusta ohjannut mies. Hänen kyydissään ollut matkustaja loukkaantui onnettomuudessa vakavasti.

Maahan syöksynyt ilma-alus oli ns. Trike-mallinen, Pegasus Quik -merkkinen kevyt ja moottoroitu lentokone, jota ohjataan painopistettä siirtämällä.

Poliisi selvitti tutkinnassa, että liidin oli tarkastettu omistajansa toimesta lentokelpoiseksi. Se nousi lauantaiaamuna hieman ennen kello kymmentä ilmaan paikallislennolle Jämijärven lentokentältä.

– Noin vartin mittaisen lennon jälkeen liidin oli palaamassa lähtöpaikkaansa ja se lähestyi moottori sammuneena, kovalla nopeudella ja jyrkästi laskeutuen kohti Jämijärven lentokenttää. Lähestymisen loppuvaiheessa liitimellä tehtiin matalalla korkeudella kiristyvää kaartoa, jonka jälkeen se ajautui kiitoradan sivuun ja putosi metsään, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juho Rinne sanoo.

Moottori sammunut maahansyöksyn hetkellä

Ilma-aluksen moottorin tutkinnassa ilmeni, että erityisesti kaasutinten liitoskohdan kiinnityskumien kunto oli erittäin huono ja polttoaineen imuletkun todettiin olevan manuaalin ohjeeseen verrattuna halkaisijaltaan liian pieni.

Kiinnityskumien tai niiden vulkanoinnin irtoamista tai polttoaineseosta laihentavaa ilmavuotoa lennon aikana ei siten voida poissulkea.