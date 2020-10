Tutkija Valko-Venäjän synkästä tilanteesta: Valtaeliitin tukeman Lukashenkan päätä ei saa kääntymään mielenosoituksilla – lopullinen vallanvaihto vasta vuosien päästä

Tutkija uskoo, ettei Lukashenka asetu ehdolle seuraavissa vaaleissa

Slivanin mukaan lakko on edelleen käynnissä, mutta kooltaan se on enää pienimuotoinen. Oppositio keksii nyt muita keinoja painostaa itsevaltaista Lukashenkaa.

– Valtaeliitti on edelleen täysin lojaali Lukashenkalle. Syy tähän on se, että Venäjä on asettunut niin vahvasti tukemaan häntä. Venäjän tuki on signaali Lukashenkan lähipiirille, että hänellä on mahdollisuudet selvitä tästä kriisistä.