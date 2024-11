Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart sanoo Kymmenen uutisissa uskovansa, että 60-päivän mittainen tulitauko tulee aamulla voimaan.

Israelin hallitus on hyväksynyt tulitaukosopimuksen Libanonin konfliktiin. Tulitauon on määrä astua voimaan keskiviikkoaamuna ja sen on tarkoitus olla voimassa 60 päivää.

Tulitauon mukaan Israelin joukot ja Hizbollahin taistelijat vetäytyvät Libanonin eteläosasta ja tilalle tulee Libanonin oman armeijan joukkoja.

Pääministeri Netanjahu ylisti armeijaansa ja uhosi vastaiskua, mikäli tulitauko ei pidä.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart sanoo Kymmenen uutisissa uskovansa, että 60-päivän mittainen tulitauko todella tulee aamulla voimaan.

– Tätähän on yritetty saada pitkään aikaiseksi. Olihan tässä vähän pessimismiä, sillä tätä on yritetty niin monta kertaa. Onneksi nyt päästiin sopuun.

Timo R. Stewart korostaa, että konfliktin loppuminen on Libanonin kannalta hyvin tärkeää. Hänen mukaansa on yhä epäselvää, mihin Israelin armeija pyrkii.

– Israelin hallituksessa on ministereitä, jotka ihan avoimesti puhuvat Gazan sulauttamiseksi Israeliin.

– Tämä näyttää epärealistiselta tavoitteelta. Se tarkoittaisi käytännössä etnistä puhdistusta. Sitä on käytännössä jo tapahtunutkin, mutta en usko, että muu mailma voisi tähän vaihtoehtoon suostua, hän sanoo.