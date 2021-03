Tutkakuva paljastaa maapallolta kolkan, jonka yli lentokoneet eivät lennä – syitä on kaksi, joista molemmat elintärkeitä

– Lentokoneissa on olemassa tietyt happivaatimukset. Jos lentokone on esimerkiksi sertifioitu lentämään yli 25 000 jalassa (maanpinnan yläpuolella), matkustajille pitää olla tarjota lisähappea vähintään kymmeneksi minuutiksi. Himalajan alue on niin laaja, että 10 minuuttia ei riitä siihen, että voidaan yhtäkkisessä happikadossa saavuttaa turvallinen korkeus, Nyberg kertoo.