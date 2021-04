Turussa tietomurto opetuksen verkkopalveluihin – tunnustietoja saattanut vuotaa

Ulkopuolinen tietomurto OPAS-ympäristöön on tapahtunut Turun kaupungin sivistystoimialan mukaan kiristyshaittaohjelman levittämiseksi, mutta levittäminen on onnistuttu ylläpitoprosessein estämään.

Tiedotteen mukaan siihen on kuitenkin syytä varautua, että OPAS-ympäristön käyttäjien tunnustietoja on päässyt tietomurron tekijöiden käsiin, ja siksi varotoimenpiteenä kaikkia opettajia, oppilaita ja opiskelijoita sekä sivistystoimialan hallinnon verkon käyttäjiä on jo pyydetty maanantaina 12.4. vaihtamaan salasanansa.