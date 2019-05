Turun asuntovuokrat nousivat alkuvuonna eniten – suurista kaupungeista Oulu tarjosi edullisimman vuokratason

Suurista kaupungeista Oulu tarjosi edullisimman vuokratason, 12,7 euroa neliö. Seuraavaksi halvin suuri kaupunki on Lahti, jossa keskivuokrat olivat 13,2 euroa neliöltä.

Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu on kuitenkin viime vuosina hidastunut eri puolilla maata. Verrattuna vuoteen 2015 vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat nousseet eniten Vantaalla ja Turussa. Vantaalla nousua on kertynyt tällä jaksolla 6,5 prosenttia, Turussa 6,2 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla saman jakson nousu on ollut 5,4 prosenttia. Koko maan tasolla vuokrat ovat nousseet 4,7 prosenttia.