Turmasuma Juvalla peilijäisellä viitostiellä – vakava loukkaantuminen

Liukkaalla kelillä on sattunut useita liikenneonnettomuuksia lyhyellä osuudella valtatie 5:ttä tänä aamuna Juvalla.



Päivystävä palomestari Ville Tuovinen Etelä-Savon pelastuslaitoksesta kertoo, että aamulla seitsemän ja puoli kahdeksan välillä Juvan kohdalla viitostiellä on sattunut kolme erillistä liikenneonnettomuutta. Yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti.