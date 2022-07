Turkki aloittaa jälleen kiistaa aiheuttavan kaasunetsinnän Välimerellä – "En muista näin vaikeasti ennakoitavaa aikaa"

Aiemmin EU uhkasi pakotteilla

Kuviota on monimutkaistanut se, että Kypros on ollut jakautunut 1970-luvulta, kun turkkilaisjoukot miehittivät alueen. Saaren pohjoisosa on julistautunut itsenäiseksi, mutta sen on tunnustanut ainoastaan Turkki. Kyproksen eteläosa on kreikankielinen, ja sillä on vahvat suhteet Kreikkaan.