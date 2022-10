Turkistilojen ahdinko syvenee: "Jäljellä on enää aika lailla maailman kovettamat kaverit"

– Tätä se on yhä, koronan vuoksi, pahoittelee tarhaaja Jari Isosaari.

Hän on kolmannen polven tarhaaja, pihalla häärii jo mahdollinen neljäs tarhaajapolvi. Juuri nyt ei kuitenkaan tulevaisuudesta osaa sanoa mitään, sillä korona ja sota ovat suistaneet turkistilat pitkäkestoiseen ahdinkoon.

– Töitä tehdään vielä normaalisti, mutta turkistarhaajan kannalta hintataso tällä hetkellä on auttamatta liian alhainen. Tällä tavoin ei pysty enää kauan pyörittämään, sanoo Jari Isosaari.

Syy ei löydy markkinoilta: Isosaaren mukaan turkisten kysyntä ja käyttö ei ole kadonnut mihinkään. Maailmantilanne sen sijaan on sotkenut kaupan.

– Korona on ollut Kiinassa nyt kolmatta vuotta ja Kiina on kuitenkin päämarkkina. Se on ollut lock downissa koko ajan. Sitten tuli sota, joka vei vielä ison markkinan eli Venäjän pois kokonaan.