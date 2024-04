Turkissa viisi ihmistä pidätetty gondoliturmasta – joukossa vasta valittu oppositiopoliitikko

Turkissa vasta valittu oppositiopoliitikko on pidätetty liittyen gondolihissiturmaan turistikaupunki Antalyassa. Kaikkiaan pidätettyjä on viisi, kertoi muun muassa BBC:n turkinkielinen uutissivusto myöhään sunnuntaina.



Turkin suurimpaan oppositiopuolueeseen (CHP) kuuluva Kepezin alueen pormestari Mesut Kocagöz pidätettiin syytettynä laiminlyönnistä.



Perjantaisessa gondoliturmassa kuoli yksi ja loukkaantui lähes parikymmentä ihmistä.



BBC Türkcen mukaan Kocagöz toimi Antalyassa gondolihissipalveluista vastaavan yrityksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana vuosina 2019–2023.



Oppositio on syyttänyt Turkin hallintoa siitä, että olisi tekemässä Kocagözistä syntipukkia poliittisin perustein. Kocagöz valittiin tehtäväänsä Turkin paikallisvaaleissa pääsiäisenä.



Alustavan asiantuntijaraportin mukaan onnettomuus johtui köysiradan kannatinpylvään murtumisesta.