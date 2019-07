Turkissa jälleen ratsioita – yli 120:tä ihmistä epäillään yhteyksistä vuosien takaiseen epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen

Kymmeniätuhansia ihmisiä on pidätetty vallankaappausyrityksen jälkeen. Pidätettyjä on epäilty yhteyksistä Yhdysvalloissa maanpaossa elävään muslimisaarnaaja Fethullah Güleniin. Presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallinto on syyttänyt Güleniä vallankaappausyrityksen järjestämisestä. Gülen on kiistänyt syytökset.