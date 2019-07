Media: Turkissa lähes 200 sotilasta määrätty pidätettäväksi vuoden 2016 vallankaappauksesta

Lisäksi Izmirin kaupungin syyttäjänvirasto on määrännyt 20 palveluksessa olevan sotilaan sekä viiden entisen sotilaan ja kymmenen siviilin pidätyksen.

Pidätettävien joukossa on korkea-arvoisia upseereita. Tiettävästi joukossa on yksi eversti, kaksi everstiluutnanttia, viisi majuria, seitsemän kapteenia ja sata luutnanttia. Myös useita siviilejä on määrätty pidätettäväksi.