Turengin turmatunneli on huolettanut paikallisia jo pidempään, ollut vaarallinen paikka jo vuosia – viikonlopun pyöräonnettomuudessa kuoli iäkäs mies

– Pienenä olin tilanteessa, kun isäni kanssa ajettiin tunnelissa ja vastaan tuli kovaa toinen pyöräilijä väärällä puolella. Muistaakseni myös äitini on auttanut toista kyläläistä, joka on kaatunut tunnelin suulla, hän kertoo.

Kova vauhti ja huono näkyvyys yhdistyvät

Tämä on Rautavan mukaan vaarallinen yhdistelmä, sillä tunneli itsessään on varsin kapea.

"Olisi mukavaa, että tälle tehtäisiin jotain"

Tunnelin turvallisuutta on hänen käsityksensä mukaan yritettykin parantaa. Sen länsipuolen tienhaarassa on kolmio varoittamassa tunneliin tulijoita ja länsipuolelle on myös tehty kavennus, jonka tarkoituksena on ilmeisesti ohjata tunneliin ajavia pysymään omalla kaistallaan. Rautava uskoo, että muutoksilla on pyritty reagoimaan tunnelin ongelmiin.