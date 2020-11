Tuoreet kyselyt: Valtaosa amerikkalaisista hyväksyy vaalituloksen – republikaanien luottamus vaalijärjestelmään romahti, demokraateilla kävi päinvastoin

Istuva presidentti Donald Trump ei ole myöntänyt häviötään ja on väittänyt vaaleissa tapahtuneen vilppiä. Riippumattomia todisteita laajasta vilpistä ei ole ilmennyt.

Biden voitti Trumpin viime viikolla järjestetyissä presidentinvaaleissa. Trump ei kuitenkaan ole hyväksynyt vaalitulosta, vaan hän on toistuvasti julistanut Twitterissä, että voitto on hänen.

Presidentti on väittänyt vaalien olleen vilpilliset ja vaatinut muun muassa äänien laskemista uudelleen. Lisäksi meneillään on useita oikeusjuttuja, joilla Trump toivoo saavansa tilanteen käännettyä edukseen. Trump on yhä jatkanut tviittailuaan aiheesta.