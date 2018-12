Tuore ennustus sen osoittaa: Tästä ei joulun sää parane – koko maa valkeana ja pakkasta etelässä asti!

Meteorologi Jenna Salminen Forecalta kertoo, että joulun säässä on ollut paljon vaihtelua. Ennusteet ovat vaihdelleet sateisemmasta suunnasta siihen, miltä se tällä hetkellä näyttää – mukavan talviselta.

– Rannikolla on mahdollista, että lumisade tulee vähän märempänä eli vettäkin voi olla lounaisimman Suomen sateissa mukana. Muuten näyttäisi siltä, että kaikki lumi, joka on tähän mennessä satanut maahan, siellä myös pysyy jouluun asti.

Pakkanen kiristyy

– Lapissa pakkanen voi olla vielä tätäkin kireämpää, jouluaattona paikoin jopa parikymmentä astetta. Myös idässä myös riittää pakkasta, siellä on selkeää ja pilvipeite rakoilee.

Pakkasten suhteen ennusteissa on Salmelan mukaan vielä epävarmuuksia, kaikki riippuu siitä miten pilvipeite pääsee rakoilemaan. Jos on pilvistä, pakkasasteet vaihtelevat muutaman asteen pikkupakkasista lähes kymmeneen pakkasasteeseen.

Sadealue lähestyy

Matalapaineiden liikkuminen vaikuttaa myös koko viikon säähän. Alkuviikolla on kylmää, loppuviikosta on vielä vaikeampaa sanoa.

– Vaihtelua on vielä hyvin paljon siinä, mitä ennuste sieltä Suomeen asti tuo.

– On vielä vähän arvoitus, yltävätkö sateet Suomeen saakka, ne voivat jäädä vähän etelämmäksi. Sitäkin täytyy vielä selvitellä, paljonko se toisi lunta Suomeen.

– Pienempänä valkea joulu oli se oikea joulun merkki, mutta nyt aikuisena on tullut vietettyä monet joulut ulkomailla, niin on tottunut siihenkin, ettei lunta ole. Mutta on se lumi ylipäätään kiva juttu talvella.