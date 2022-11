Lauri Marjamäen "tunteeton" Kärpät kerää kritiikkiä niskaansa – Jukka Jaloselta painokas julistus oululaisjoukkueesta

Ennen SM-liigakauden alkua moni nosti Kärpät isojen mestarisuosikkien joukkoon. Oululaisjoukkueen alkukausi on ollut kaksijakoinen. Erityisesti Kärppien passiivisuus, suoranainen ”tunteettomuus” on herättänyt kritiikkiä. C Moren asiantuntija Jukka Jalonen tarttuu tiukasti kiinni Kärppien tilanteeseen. Jalonen heittää ennustuksen, joka povaa Kärpille menestystä kevään mittelöissä. Oman analyysinsä jakaa myös oululaisjoukkueen päävalmentaja Lauri Marjamäki. Tästä lisää jutun yläreunan videolla.