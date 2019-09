Tunnetut uutisankkurit muistelevat edesmennyttä kollegaansa Kari Toivosta: "Lapsuuteni uutisääni on poissa"

– Lapsuuteni uutisääni on poissa, Fränti kirjoitti.

– Nyt tuntuu siltä, että näin on ollut viimeiset 40 vuotta. Uutiset ovat yleensä vakavia ja järkyttäviäkin, mutta ihmismieli on sellainen, että se suodattaa asioita ja vain hyvät ja miellyttävät muistot jäävät. Hyvät katsojat, on ollut ilo ja etuoikeus välittää teille uutisia.