Tunnettu yhdysvaltalaisurheilija teki Putinille harvinaista kunniaa – on nyt Venäjän kansalainen

Johnson on asettumassa Venäjän Samaraan, jossa hänellä on valmennustyö olympiaharjoittelukeskuksessa. Miehen promoottori selvittää, että Johnsonin seuraava ottelu on ohjelmassa helmikuussa, jolloin hänen on määrä nyrkkeillä ensimmäisen kerran Venäjän lipun alla.