Yhdysvaltalaisnyrkkeilijä haluaa Venäjän kansalaisuuden – näin hän puhui Putinista

Shewmaker myönsi, että nykyisellään yhdysvaltalaisurheilijalta "vaatii paljon" rohkeutta matkustaa Venäjälle. Hän sanoi, ettei ole koskaan aiemmin käynyt Venäjällä, mutta on halunnut aina tulla maahan.

– Toistaiseksi (Venäjällä) on ollut upeaa. He ovat todella pitäneet minusta huolta ja osoittaneet minua kohtaan suurta vieraanvaraisuutta. Olen erittäin iloinen saadessani olla täällä. Uskon, että urheilun pitäisi olla politiikan ulkopuolella, mies puhui Tassille .

Shewmakerilla, 38, on perinteisestä nyrkkeilystä ammattilaisena viisi voittoa ja yksi tappio. Suurempi nimi hän on ollut paljain nyrkein käytävissä Bare Knuckle Fighting Championshipin (BKFC) otteluissa. Hän on ollut häviämässä BKFC:n mestaruusottelua.