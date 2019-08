Tunnelma kiristyy: Kiina varoittaa vastatoimilla, jos USA jatkaa Aasian ja Tyynenmeren alueelle suuntautuvia ohjussuunnitelmiaan

– Kiina ei seiso toimettomana ja on pakotettu ryhtymään vastatoimiin, jos Yhdysvallat sijoittaa keskimatkan ohjuksia tähän osaan maailmasta, Kiinan ulkoministeriön aseyksikön johtaja Fu Cong totesi.

Australia on jo ennättänyt ilmoittamaan, ettei sen maaperälle ole tulossa Yhdysvaltojen ohjuksia.

Historiallinen sopimus 80-luvulta



Kiinan tiukat kommentit tulevat vain päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esper totesi, että Yhdysvallat on nyt vapaa sijoittamaan aseita, kun se viime viikolla jätti virallisesti Venäjän kanssa solmitun INF-ohjussopimuksen.

Vuonna 1987 solmittua sopimusta on pidetty maailman asevalvonnan kulmakivenä, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on suhtautunut siihen kriittisesti. Trumpin mukaan kahdenvälinen sopimus on antanut muille mailla, kuten Kiinalle, vapaat kädet kehittää omia pitkänmatkan ohjuksiaan.