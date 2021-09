Aseistautumisen kiihko leviää Tyyynellämerellä: "On tunne, että kaikki tekevät sitä"

– Indopasifisen alueen aseistautumisessa on hieman kiihkoa. On tunne, että kaikki tekevät sitä, sanoo professori John Delure eteläkorealaisen Yonsein yliopistosta.

Asiantuntijoiden mukaan alueella on käytetty rivakasti rahaa nykyaikaiseen aseistukseen.

– Kahdenkymmenen viime vuoden aikana on näkynyt todella nouseva trendi. Aasia on todellakin alue, jossa kasvutrendi on merkittävin, sanoo sotilasmenojen asiantuntija Lucie Béraud-Sudreau Tukholman kansainvälisestä rauhantutkimusinstituutista (Sipri).