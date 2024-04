Tulvatilanne Kyrönjoella pahin vuosiin – katso, missä muualla Suomessa nouseva vesi piinaa

Ainakin Kyrönjoen tulva on kuitenkin nyt pahempi kuin normaalikeväänä, kertoi päivystävä palomestari Ville Isomöttönen Pohjanmaan pelastuslaitokselta STT:lle keskiviikkona.



Akuuttia tulvaongelmaa ei Kyrönjoella silti ollut keskiviikkona iltapäivällä. Runsaimmat tulvat ovat palomestarin mukaan tällä erää Vaasan Vähäkyrön keskustan ja valtatie 8:n välisellä jokivarren alueella.



Lämmin keli on Isomöttösen mukaan lisännyt osaltaan tulvimista, vettä on laajalti seudun pelloilla.



Palomestari arvioi, että edellisen kerran Kyrönjoen tulva on ollut näin suuri keväällä 2018.