Tulli paljasti erikoisen dopingringin: Savolaismies kokkaili kehonrakentajien suosimia steroideja omassa kotikeittiössään

Tulli on tutkinut tapauksia törkeänä dopingrikoksena. Epäilty kaksikko on ollut tutkintavankeudessa. Asia siirtyy syyteharkintaan "alkusyksystä". Tullin tiedotteen perusteella ainakin savolaismies on kertonut tekemisistään kuulusteluissa oma-aloitteisesti.