"Tulevatko kaikki tänne krapulassa?" – ruotsalaishiihtäjä hämmentää ennen maastohiihdon päätösmatkoja

35-vuotias ruotsalainen on vitsikkäällä tuulella, sillä Falunin maailmancupin kilpailun ovat sujuneet häneltä loistavasti. Halfvarsson oli 15 kilometrin vapaan väliaikalähdössä toinen ja sprintissäkin mukana välierissä. Viimeksi ruotsalainen on ollut maailmancupissa palkintopallilla vuonna 2018.

–Jos ollaan tosissaan, uskon, että monen mielestä on hauska kilpailla uudessa lajissa, ja siitä innostuu, Halfvarsson kertoo todellisista mietteistään sekaviestiä koskien.

"Tulee hauskaa"

Ampumahiihdossa sekaviestissä on kilpailtu jo monta vuotta, ja nyt maastohiihdon puolella on otettu sisarlajista mallia. Falunissa kisataan sekapariviestissä ja 4x5km sekaviestissä. Calle Halfvarssonin on määrä hiihtää Jonna Sundlingin kanssa sekapariviestissä Ruotsin ykkösjoukkueessa.