Tukholman Globen ei ole enää maailman suurin pyöreä rakennus – tältä näyttää Las Vegasin yötä valaiseva valtava MSG Sphere

Spheren rakentaminen on maksanut 2,3 miljardia dollaria. Salissa voidaan järjestää myös esimerkiksi nyrkkeilyotteluita, mutta se on suunniteltu erityisesti musiikkia varten.

Spheren sisäosissa on maailman korkearesoluutioisin, katsojan ympäri kaartuva LED-näyttö. 75 metriä korkealle näytölle on CNN:n mukaan tarkoitus heijastaa esimerkiksi esityksiä tukevia animaatioita tai lähiotoksia esiintyjistä.

Sphere on 111 metriä korkea ja sen halkaisija on 157 metriä. Areenan istumapaikkakapasiteetti on noin 18 600. Spheren on määrä avautua 29. syyskuuta, jolloin U2-yhtye aloittaa areenassa joulukuun puoliväliin jatkuvan 25 konsertin sarjan.