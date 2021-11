Tukholma kärvistelee kätilökriisin keskellä – kymmenet kätilöt ovat irtisanoutuneet huonojen työolojen vuoksi

Ruotsin pääkaupunki Tukholma on kärvistellyt viime aikoina kätilökriisin kourissa, kun kymmenet kätilöt ovat jättäneet työnsä, kertovat ruotsalaismediat. Joukkoirtisanoutumisten taustalla ovat huonot työolot.

Yhteensä Tukholman synnytysklinikoilta on irtisanoutunut viime aikoina yli sata kätilöä ja edellisen viikon aikana irtisanoutumisia on ollut yli 40, kertoo Dagens Nyheter. Lehden mukaan irtisanoutumisaalto on kurittanut pahiten Södersjukhusetia ja Danderydin sairaalaa.