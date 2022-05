Tukes varoittaa: Sähkötarkastuksia tyrkytetään vilpillisin keinoin: "Ihmisiä jopa lähes peloteltu ja painostettu"

Vanha sähköasennus ei ole laiton

Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa tarkastuksen tekijä ei ole ollut sähköalan ammattilainen, ja tarkastus on jäänyt monesti vajavaiseksi. Useasti tarkastuksen tarkoituksena on ollut ainoastaan edistää sähkösaneerausten myyntiä. Iältään vanhoja asennuksia on väitetty perusteetta vaarallisiksi, ja painostettu ostamaan palveluja.