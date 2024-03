Tuhat tonnia nostava jättinosturi valmistautuu rankkaan urakkaan Baltimoressa

Laivaliikenne Baltimoren vilkkaassa satamassa keskeytettiin toistaiseksi sen jälkeen kun Francis Scott Key -silta romahti. Sillan romahduksella on vaikutuksia myös tieliikenteeseen, sillä tuhansia ajoneuvoja ohjataan joka päivä jo valmiiksi ruuhkaiseen tunneliin kaupungin alle.

Raivattavana on tonnien edestä teräsromua syvästä vedestä. Työstä on ennakoitu vaikeaa ja vaarallista, ja vaativuutta lisää sekin, että neljä ruumista on edelleen kateissa.