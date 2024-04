Biden: Baltimoren turmasilta rakennetaan uudelleen – "Aiomme panna liikkeelle taivaat ja maat"

Baltimoren satama on yksi Yhdysvaltojen vilkkaimmista. Sataman toimintaa on pyritty avaamaan asteittain, jotta laivaliikenne pääsisi kulkemaan. Romahtaneen sillan tuhansia tonneja painava metalliromu on vaikea siirtää ja siinä kestää kauan. Bidenin mukaan uusi kanava satamaan avataan toukokuun loppuun mennessä. Baltimoren turmassa kuoli kuusi tietyöntekijää, jotka työskentelivät sillalla. Biden saapui turmapaikalle presidentin helikopterilla.