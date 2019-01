Tuhannet ilman sähköä Kangasniemellä – kunta varautuu evakuoimaan asukkaita, mikäli sähköt eivät palaa

Kun sähköt menivät, myös vedentulo lakkasi

He olivat katsomassa elokuvaa, kun asunto pimeni. Sähköjä ei kuulunut koko yönä ja aamua kohden lämpötilan lasku alkoi jo selvästi tuntua. Tilannetta helpotti se, että ulkona pakkasta oli vain muutama aste. He arvelevat, että lunta satoi eilisen aikana kolmisenkymmentä senttiä.

He kertovat, että Kangasniemellä on tällä hetkellä todella kaunis talvikeli, kun lumi on kinostunut puiden oksille. Tykkylumen sekä koko ajan selvästi navakoituvan tuulen vuoksi he kuitenkin varautuvat siihen, että sähkökatkoja tulee päivän aikana lisää.