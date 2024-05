Tshekin ennätysnainen aikoo hurrata avoimesti Leijonille: "Siitä tulee kuumottavaa"

Näin Mäki, 32, linjaa tshekkilehti Bleskissä . Kaksoiskansalainen kertoo hurraavansa aina suomalaisten puolesta, kun on itse katsojan roolissa.

Mäellä on tshekkiläinen äiti ja suomalainen isä. Hän on edustanut aiemmin juoksijan urallaan myös Suomea, mutta on nykyään arvokisoissa Tshekin edustuksessa.