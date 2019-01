Trumpin yritys ratkaista hallinnon lamauttanut budjettikiista epäonnistui täydellisesti – "On epätodennäköistä, että mikään Trumpin ehdoista menee läpi"

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi totesi, että Donald Trump oli koonnut yhteen useita aloitteita, jotka kaikki on jo aiemmin tyrmätty.

– On epätodennäköistä, että mikään näistä ehdoista menisi läpi edustajainhuoneessa ja yhdessä niillä ei ole menestymisen mahdollisuuksia, Pelosi sanoi tiedotteessaan.

Trump tviittasi närkästyneenä, että Pelosi on käyttäytynyt niin epärationaalisesti ja siirtynyt niin kauas vasemmalle, että hänestä on tullut "radikaali demokraatti".

– Hän pelkää puolueensa vasemmistolaisia niin kovasti, että hän on menettänyt sen hallinnan, Trump tuomitsi.

Trump vaatii edelleen 5,7 miljardin dollarin rahoitusta Meksikon rajamuurille, joka on ollut hänen keskeinen vaalilupauksensa. Demokraatit ovat toistuvasti kieltäytyneet rahoittamasta muuria.

Kiistan takia liittovaltion hallinto on ollut osittain suljettuna jo yli kuukauden päivät. Sen seurauksena 800 000 liittovaltion työntekijää on jäänyt kitkuttelemaan ilman palkkaa. Osa on lomautettuna ja osa joutuu tekemään töitään ilman tietoa siitä, milloin rästipalkkoja maksetaan.