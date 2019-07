Trumpia vastaan aiotaan käynnistää virkasyytemenettely

Demokraattien keskuudessa on ollut jo pidempään erimielisyyttä siitä, pitäisikö Trump asettaa virkarikossyytteeseen. Puolueen johto edustajainhuoneen puhemiestä Nancy Pelosia myöten on suhtautunut virkasyytemenettelyyn nihkeästi.

Green: Presidentiltä ei pidä hyväksyä tällaista



Trump suututti monet yhdysvaltalaiset hiljattain tviiteillään, joissa hän kehotti neljää demokraattien edistysmielistä naiskongressiedustajaa menemään takaisin niihin maihin, joista ovat tulleet. Kyseisistä kongressiedustajista kolme on syntynyt Yhdysvalloissa.

– Yhdysvaltain presidentin ei pitäisi osoittaa tuollaista suvaitsemattomuutta. Hänen kommenttinsa ovat selvästi rasistisia. Kysymys onkin: mitä me teemme asialle? Green sanoi Washington Postille.

Jotkut pitävät Greenin ajoitusta huonona, sillä ensi viikolla on vuorossa erikoissyyttäjä Robert Muellerin kuumeisesti odotettu kuuleminen kongressissa liittyen Venäjä-tutkintaan. Osa demokraateista on odottanut kuulemisen tarjoavan lisää todisteita siitä, syyllistyikö Trump oikeuden estämiseen. Lisätodisteet taas voisivat tuoda virkarikossyytteelle uusia kannattajia. Siksi syytteestä äänestäminen ennen Muellerin kuulemista on joidenkin mielestä strategisesti epäviisasta.